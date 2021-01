Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : nouvelle identité de marque Cercle Finance • 07/01/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce l'adoption d'une nouvelle identité de marque, 'reflet de 30 ans d'expertise technologique', après la réalisation de la fusion-absorption de sa filiale ECA le 30 décembre marquant la finalisation de la réorganisation du groupe. 'Cette opération est la conclusion d'un processus de recentrage initié il y a 18 mois sur ses métiers à haut contenu technologique. Les effets positifs de cette organisation plus efficiente des différents pôles seront visibles dès 2021', estime-t-il. Les pôles ont été renommés à cette occasion : Drones & Systèmes (filiale ECA Group), Ingénierie & Systèmes de Protection (filiales Baumert, Vigians, Seres Technologies et StedY) et Impression 3D (filiale Prodways Group).

