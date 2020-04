Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : la prochaine Assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 29/04/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Gorgé annonce ce jour qu'il tiendra son Assemblée Générale du 8 juin à huis clos, en raison de la pandémie du Covid-19. 'Compte tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée, ni de s'y faire représenter physiquement, ces derniers pourront uniquement voter ou donner pouvoir au Président par correspondance', indique le groupe.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -0.30%