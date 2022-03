Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé: des résultats records en 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé publie au titre de l'exercice 2021 un résultat net record de 46 millions d'euros en part du groupe, et un EBITDA courant en augmentation de 30% à 30 millions d'euros, performance faisant ressortir une marge d'EBITDA courant record de 17%.



Le groupe industriel a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 178 millions d'euros, hors activités non poursuivies (filiales Prodways Group et Baumert), en progression de 18% à périmètre de consolidation comparable et de 21% sur une base organique.



Le résultat net inclut la plus-value de 44 millions comptabilisée lors de la distribution des titres Prodways en décembre 2021. A la suite de cette distribution, Groupe Gorgé proposera à l'assemblée générale du 16 juin de ne pas verser de dividende ordinaire au titre de 2021.





