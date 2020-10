Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : début de l'OPAS sur les actions ECA Cercle Finance • 16/10/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) dans le cadre d'un programme de rachat de ses propres actions par la société ECA, à un prix de 28 euros par action, sera ouverte du 16 au 29 octobre inclus. L'OPAS porte sur un nombre maximum de 875.000 actions représentant 9,96% du capital actuel. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 2 novembre sous réserve de confirmation par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre à paraître. ECA propose ainsi à l'ensemble de ses actionnaires de 'bénéficier, s'ils le souhaitent au regard de leur propre stratégie patrimoniale, d'une liquidité partielle mais immédiate sur leurs titres, en amont du projet de fusion avec sa maison-mère Groupe Gorgé'.

