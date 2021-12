Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé: confirmation d'une offre indicative sur iXblue information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 08:55









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé confirme avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l'hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale de robotique autonome ECA Group.



'Les deux entreprises collaborent depuis plusieurs années, notamment sur le programme Belgo-Néerlandais. Un rapprochement serait susceptible de générer des synergies très importantes', souligne le groupe industriel.



L'acquisition serait réalisée par une société holding nouvellement créée, qui détiendrait également ECA après apport du Groupe Gorgé et qui disposerait de fonds apportés par un investisseur et par de la dette.





Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris +2.49%