Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : commande en Asie Occidentale pour Baumert Cercle Finance • 14/09/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce que sa filiale Baumert, spécialiste des portes techniques pour protection des sites sensibles, a remporté un contrat de plus de six millions d'euros dans le cadre d'un projet de construction de centrale nucléaire en Asie Occidentale. Ce contrat d'une durée de quatre ans couvre la conception, la fourniture et la supervision de l'installation de près de 500 portes à forts requis techniques (coupe-feu, étanchéité...) de types ANDROMEDE, CASSIOPEE et BIO. 'Ce premier succès de grande ampleur dans le cadre d'un projet basé sur la technologie russe VVER positionne Baumert sur un nouveau marché important, les projets de construction de centrales de cette technologie devant être les plus nombreux à moyen terme', commente-t-il.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -0.17%