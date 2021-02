Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : baisse de 15% du CA en 2020 Cercle Finance • 25/02/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé affiche sur l'ensemble de l'année 2020, marquée par un impact fort mais momentané de la crise sanitaire, un chiffre d'affaires de 233,1 millions d'euros, en recul de 15% (-13% à périmètre comparable) par rapport à l'année 2019. 'L'ensemble des marchés de Groupe Gorgé sont bien orientés et l'exécution du carnet de commandes prévue sur 2021 donne une bonne visibilité sur l'exercice en cours', estime-t-il toutefois, revendiquant un carnet de commandes de 621,5 millions à fin 2020. Hors nouvelle dégradation du contexte sanitaire, le groupe industriel -présent de l'impression 3D aux drones- se donne 'un objectif de croissance très soutenue du chiffre d'affaires en 2021, proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 millions d'euros'.

