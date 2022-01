Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé: avancée dans un programme majeur pour ECA information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce que sa filiale ECA Group a franchi le jalon important de la CDR (Revue de Conception Détaillée) dans le déroulé du programme de systèmes de déminage robotisé aux marines belges et néerlandaises, en respect du planning convenu avec le client.



La CDR a démontré la maturité de la conception permettant ainsi de lancer la fabrication des équipements. La production des drones se fera dans l'usine d'Ostende (Belgique) en cours d'achèvement, pour une présentation aux opérations d'acceptation avec le client en fin 2023.



'D'autres marines, notamment celles du Canada, des Émirats arabes unis ou encore de l'Australie ont actuellement lancé des programmes d'acquisitions de systèmes de déminages robotisés pour lesquels le groupe est positionné', ajoute Groupe Gorgé.





