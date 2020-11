Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : au-dessus des deux tiers du capital d'ECA Cercle Finance • 11/11/2020 à 16:07









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 novembre, le seuil de deux tiers du capital d'ECA et détenir 71,77% du capital et 82,48% des droits de vote de cette société de robotique en milieux hostiles. Le groupe industriel français explique que ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote de la société ECA suite à l'annulation de 803.255 actions ECA.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris +0.31%