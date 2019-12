Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : vers la sortie d'un Pixel 4a ? Cercle Finance • 31/12/2019 à 11:41









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées par la presse spécialisée, Google, filiale du groupe Alphabet, pourrait sortir une version 'a' de son Pixel 4, positionnée en milieu de gamme. Le Pixel 4a disposerait d'un écran poinçonné (au contraire des Pixel 4 et 4XL, aux épaisses bordures), d'un capteur d'empreintes digitales, d'une prise jack et d'un seul appareil photo au dos. Il serait vendu, comme le Pixel 3a en son temps pas si lointain, aux alentours de 500 euros. Le Pixel 4a pourrait être présenté en mai, lors de la conférence Google I/O.

Valeurs associées ALPHAB RG-C-NV NASDAQ -1.17%