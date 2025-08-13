Google va investir 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma pour développer l'IA et l'infrastructure cloud

Google, le groupe Alphabet, a déclaré mercredi qu'il dépenserait 9 milliards de dollars supplémentaires dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années pour développer l'infrastructure cloud et d'intelligence artificielle.

La société GOOGL.O construira un nouveau campus de centres de données à Stillwater et agrandira son installation de Pryor pour renforcer la capacité américaine en matière d'IA et de cloud computing, parallèlement à des programmes d'éducation et de main-d'œuvre.

Le plan souligne la concurrence croissante entre les entreprises Big Tech pour obtenir des sites et des talents dans un contexte d'intensification de la demande de services d'IA et d'informatique en nuage.