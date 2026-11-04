Google va investir 15 milliards de dollars en Malaisie en 2027 et 2028

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Google va investir 15 milliards de dollars américains en Malaisie entre 2027 et 2028. Ces investissements seront consacrés à la construction de complexes de centres de données, aux énergies propres, au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en eau et à la formation continue des travailleurs, a annoncé mercredi la filiale d'Alphabet.