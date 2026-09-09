Google va investir 15 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle et acheter de l'électricité d'origine nucléaire en Finlande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, avec l'accord sur l'énergie nucléaire, ajout de puces)

* Parmi les atouts de la Finlande figurent un climat frais et une énergie bas-carbone abondante

* Selon Fortum, l'accord sur l'énergie nucléaire garantit une sécurité économique pendant toute la durée de vie de la centrale

* Google affirme que cet investissement apportera 3,6 milliards de dollars au produit intérieur brut de la Finlande

par Essi Lehto

Google, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , a annoncé mercredi qu'il allait investir au moins 13 milliards d’euros (15,1 milliards de dollars) dans des infrastructures d’intelligence artificielle en Finlande au cours des deux prochaines années, et qu'il a signé son premier contrat dans le domaine du nucléaire en dehors des États-Unis.

L'accord finlandais comprend un contrat d'achat de 22 ans portant sur jusqu'à 50 % de la production d'énergie de l'une des deux centrales nucléaires du pays, a indiqué séparément son exploitant, Fortum FORTUM.HE .

L’énergie nucléaire, en tant que source d'une grande quantité d'énergie bas-carbone, constitue l’un des atouts de la Finlande, alors que des entreprises telles que Microsoft

MSFT.O , ByteDance (propriétaire de TikTok) ainsi que Google recherchent des sites pour implanter des centres de données tout en maîtrisant leurs coûts énergétiques et en respectant leurs objectifs climatiques .

"Il s’agit du premier accord de Google dans le domaine de l’énergie nucléaire en dehors des États-Unis, et nous pensons qu’il s’agit d’une pierre angulaire vraiment importante pour tout ce que nous faisons ici", a déclaré Ruth Porat, directrice des investissements de la société américaine, aux journalistes à Helsinki.

Fortum et Google étudieront également le développement de nouvelles énergies nucléaires et renouvelables en Finlande, ont indiqué les deux entreprises.

À 08h25 GMT, le cours de l’action Fortum a progressé de 10 %, surpassant la hausse de 1,4 % enregistrée par l’indice boursier de référence d’Helsinki.

LA PLUS GRANDE OPÉRATION À CE JOUR EN EUROPE

Alphabet a porté cette année son investissement mondial à un montant compris entre 195 et 205 milliards de dollars, afin de répondre à la demande croissante en matière d’informatique. Google a indiqué que cet accord d’investissement dans l’IA en Finlande était le plus important jamais conclu en Europe.

Ces investissements porteront notamment sur des centres de données, la modernisation du réseau électrique ainsi que des projets liés aux énergies propres et aux batteries, destinés à soutenir des services tels que Gemini, Search, Maps et YouTube, a précisé Google dans un communiqué.

"Cette nouvelle infrastructure numérique servira de fondement à la préparation numérique, à l’innovation et au développement de l’IA en Finlande et, plus largement, en Europe", a déclaré l’entreprise.

Cet investissement, qui sera réalisé en 2027 et 2028, contribuera à hauteur d’environ 3,6 milliards de dollars au produit intérieur brut de la Finlande pendant la phase de construction, et devrait soutenir environ 7 000 emplois par an une fois opérationnel, a précisé Google.

Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré dans un communiqué que la décision de Google était "une preuve évidente de nos atouts".

"La valeur de l’économie des données va bien au-delà de l’investissement direct dans la stimulation de l’innovation, de la recherche et du développement", a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, le fournisseur d’énergie Fortum a indiqué que cet accord d’achat à long terme offrait une sécurité économique pour la prolongation de la durée de vie et la modernisation de la centrale de Loviisa jusqu’en 2050. La centrale est située à proximité du centre de données de Google à Hamina.

Outre d’importantes quantités d’électricité à faibles émissions, le climat froid de la Finlande permet de réduire les coûts, car il diminue la quantité d’énergie nécessaire pour faire face à la chaleur produite par les centres de données.

(1 dollar = 0,8603 euro)