Google va investir 15 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle en Finlande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouvelle version pour ajouter un mot omis dans le titre)

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a annoncé mercredi que Google allait investir au moins 13 milliards d’euros (15,1 milliards de dollars) dans des infrastructures d’intelligence artificielle en Finlande au cours des deux prochaines années, qualifiant ce projet de "plus gros investissement jamais réalisé par l’entreprise en Europe".

La Finlande est devenue un pôle d’attraction pour les centres de données , car des entreprises telles que Microsoft et ByteDance, propriétaire de TikTok , cherchent à réduire leurs coûts énergétiques et à atteindre leurs objectifs climatiques .

Son climat froid permet de gérer à moindre coût la chaleur produite par les centres de données, et le pays dispose également d’importantes quantités d’électricité à faible empreinte carbone.

Alphabet a augmenté cette année ses investissements mondiaux pour les porter entre 195 et 205 milliards de dollars, afin de répondre à la demande croissante en matière de calcul.

Les investissements en Finlande porteront notamment sur des centres de données, l’amélioration du réseau électrique ainsi que des projets liés aux énergies propres et aux batteries, destinés à alimenter des services tels que Gemini, Search, Maps et YouTube, a indiqué Google dans un communiqué.

"Cette nouvelle infrastructure numérique servira de fondement à la préparation numérique, à l’innovation et au développement de l’IA en Finlande et, plus largement, en Europe", a déclaré l’entreprise.

Cet investissement, qui sera réalisé en 2027 et 2028, contribuera à hauteur d’environ 3,6 milliards de dollars au produit intérieur brut de la Finlande pendant la phase de construction, et devrait soutenir quelque 7 000 emplois par an une fois opérationnel, a précisé Google.

Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré dans un communiqué que la décision de Google était "une preuve évidente de nos atouts".

"La valeur de l'économie des données va bien au-delà de l'investissement direct dans la stimulation de l'innovation, de la recherche et du développement", a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,8603 euros)