AOF - EN SAVOIR PLUS

Le site Konbini se distingue, pour sa part, par son recours à la "gamification", des techniques du jeu vidéo, pour attirer des audiences plus jeunes, selon Google.

Le quotidien L'Humanité est lui récompensé pour son projet ayant trait au web3 (blockchain, NFT...) et passant par la création d'une DAO (organisation autonome décentralisée), structure aux règles établies par sa communauté.

Le site Les Jours a été choisi pour avoir porté un projet basé sur l'enrichissement de l'investigation avec des visualisations et cartographie des groupes d'influences.

(AOF) - Google va financer les projets d'une quarantaine de médias européens jugés innovants, incluant huit supports français dont l'Humanité, Konbini ou Les Jours, à hauteur de 150 000 euros chacun maximum, a fait savoir la firme américaine. Sur plus de 600 candidatures issues de 38 pays, 47 lauréats ont été retenus dans 21 pays, la France regroupant le plus grand nombre d'entre eux.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.