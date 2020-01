Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : va faire la pluie et le beau temps en Inde Cercle Finance • 09/01/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - ClimaCell, une société américaine de technologies météorologiques, a annoncé cette semaine s'être associée à Google, afin de déployer en Inde un nouveau modèle de prévisions météorologiques. Le service de ClimaCell sera accessible gratuitement en Inde. Il sera proposé à différents acteurs locaux. Les prévisions météorologiques seront disponibles via le programme Google Cloud Public Datasets. Les prévisions seront données 48 heures en avance, avec une précision de l'ordre de 2 km et un 'séquençage' par quart d'heure. Ce service pourrait ensuite être proposé dans d'autres régions du monde.

Valeurs associées ALPHAB RG-C-NV NASDAQ +1.17%