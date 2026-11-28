Elon Musk a fait savoir samedi dans un message publié sur X que Google GOOGL.O était intéressé par la location de davantage de capacité de calcul auprès de SpaceX SPCX.O .

Elon Musk, SpaceX et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters au sujet de cette annonce.

SpaceX a déjà conclu un accord pluriannuel de services cloud avec Google avant son introduction en Bourse. Google versera à SpaceX 920 millions de dollars par mois d'octobre de cette année à juin 2029, conformément aux termes de l'accord annoncé en juin.

La capacité de calcul comprend environ 110.000 cartes graphiques Nvidia NVDA.O GPU, CPU, mémoire et autres composants.

La demande en infrastructures informatiques a explosé depuis l'introduction des services d'IA générative, incitant les entreprises de la tech à investir massivement dans des centres de données équipés de puces produites par Nvidia, notamment.

En mai, son concurrent Anthropic a annoncé avoir conclu un accord pour exploiter les ressources informatiques de SpaceX.

Dans un document réglementaire déposé en juin, SpaceX fait état d'accords de capacité de calcul avec Anthropic et Google d'une valeur totale de plus de 70 milliards de dollars.

SpaceX accroît également sa capacité de calcul au-delà de son centre actuel situé près de Memphis, dans le Tennessee.

L'entreprise a annoncé ce mois-ci un investissement de plus de 74 milliards de dollars dans un nouveau centre de supercalculateurs à Starbase, dans la vallée du Rio Grande au Texas, et dans un second campus situé dans le comté de Cochise, en Arizona.

(Reportage de Nethra Sailesh et Anusha Shah à Bengaluru ; édition de Tom Hogue et Alison Williams; version française Elizabeth Pineau)