Google souhaite louer davantage de capacité de calcul auprès de SpaceX, selon Musk

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28 novembre (Reuters) - Elon Musk a fait ‌savoir samedi dans un message publié sur X que Google était intéressé ​par la location de davantage de capacité de calcul auprès de SpaceX .

Elon Musk, SpaceX et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes ​de commentaires de Reuters au sujet de cette annonce.

SpaceX a déjà conclu un accord ​pluriannuel de services cloud avec ⁠Google avant son introduction en Bourse. Google versera à SpaceX ‌920 millions de dollars par mois d'octobre de cette année à juin 2029, conformément aux termes de l'accord ​annoncé en juin.

La ‌capacité de calcul comprend environ 110.000 cartes graphiques Nvidia GPU, ⁠CPU, mémoire et autres composants.

La demande en infrastructures informatiques a explosé depuis l'introduction des services d'IA générative, incitant les entreprises de ⁠la tech à ‌investir massivement dans des centres de données équipés de ⁠puces produites par Nvidia, notamment.

En mai, son concurrent Anthropic a ‌annoncé avoir conclu un accord pour exploiter les ressources ⁠informatiques de SpaceX.

Dans un document réglementaire déposé en ⁠juin, SpaceX fait ‌état d'accords de capacité de calcul avec Anthropic et Google d'une ​valeur totale de plus de ‌70 milliards de dollars.

SpaceX accroît également sa capacité de calcul au-delà de son centre actuel ​situé près de Memphis, dans le Tennessee.

L'entreprise a annoncé ce mois-ci un investissement de plus de 74 milliards de ⁠dollars dans un nouveau centre de supercalculateurs à Starbase, dans la vallée du Rio Grande au Texas, et dans un second campus situé dans le comté de Cochise, en Arizona.

(Reportage de Nethra Sailesh et Anusha Shah à Bengaluru ; édition de Tom Hogue et Alison ​Williams; version française Elizabeth Pineau)