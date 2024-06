Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Google: signe un accord avec Thales dans la cyberattaques information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Thales a signé un accord avec Google Cloud pour renforcer ses capacités de détection et de réponse aux cyberattaques.



Thales met ainsi au point une plateforme globale de SOC, sur la base de l'expertise et des technologies de cybersécurité de Google Cloud, telles que Google Security Operations, VirusTotal, et le renseignement d'intérêt cyber de Mandiant, le tout alimenté par l'IA générative.



Ce SOC de nouvelle génération offre aux organisations une protection à toute épreuve face aux cybermenaces les plus sophistiquées.



Sunil Potti, Vice-Président Cloud Security, Google Cloud: ' Ce nouveau partenariat majeur avec Thales confirme la pertinence de notre offre de sécurité cloud, combinant notre technologie SecOps et nos capacités d'analyse des menaces, le tout dynamisé par l'IA générative. La cybersécurité n'est pas un sport individuel et nous sommes ravis de nous associer à Thales pour permettre aux organisations du monde entier de mieux détecter, enquêter et répondre aux menaces qui sont devenues permanentes.'





