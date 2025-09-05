Google se voit infliger une amende de 3,45 milliards de dollars par l'UE pour ses pratiques en matière d'adtech

Google, GOOGL.O d'Alphabet, s'est vu infliger vendredi une amende de 2,95 milliards d'euros (3,45 milliards de dollars) pour des pratiques anticoncurrentielles dans son activité lucrative d'adtech, marquant ainsi sa quatrième sanction dans son combat de dix ans avec les régulateurs de la concurrence de l'UE.

L'action de la Commission européenne a été déclenchée par une plainte du Conseil des éditeurs européens et intervient alors que le président américain Donald Trump menace de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de l'Union européenne pour toute action contre les Big Tech.

L'autorité européenne de la concurrence avait initialement prévu d'infliger l'amende lundi, mais l'opposition de la cheffe du commerce de l'UE, Maros Sefcovic , qui s'inquiétait de l'impact des droits de douane américains sur les voitures européennes, a fait dérailler le plan de la cheffe du département concurrence de l'UE, Teresa Ribera.

La Commission a déclaré que Google avait favorisé ses propres services de technologie d'affichage en ligne au détriment de ses rivaux et des éditeurs en ligne et qu'il avait abusé de son pouvoir de marché depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui.

Elle a ordonné à Google de mettre fin à ses pratiques d'autoréférencement et de prendre des mesures pour mettre fin à ses conflits d'intérêts inhérents. L'entreprise dispose d'un délai de 60 jours pour informer la Commission de la manière dont elle entend se conformer à cette injonction.

La Commission a réitéré son avis préliminaire selon lequel Google devrait céder une partie de ses services, mais a déclaré qu'elle souhaitait d'abord entendre et évaluer les efforts déployés par Google pour se conformer à l'injonction.

"Google doit maintenant proposer une solution sérieuse pour résoudre ses conflits d'intérêts, et s'il ne le fait pas, nous n'hésiterons pas à imposer des mesures correctives sévères", a déclaré Teresa Ribera dans un communiqué.

"Les marchés numériques existent pour servir les gens et doivent être fondés sur la confiance et l'équité. Et lorsque les marchés échouent, les institutions publiques doivent agir pour empêcher les acteurs dominants d'abuser de leur pouvoir", a-t-elle ajouté.

Google a critiqué la décision de l'UE et a déclaré qu'il la contesterait devant les tribunaux.

"La décision de la Commission européenne concernant nos services ad tech est erronée et nous ferons appel. Elle impose une amende injustifiée et exige des changements qui nuiront à des milliers d'entreprises européennes en leur rendant la tâche plus difficile pour gagner de l'argent", a déclaré Lee-Anne Mulholland, vice-présidente et responsable mondiale des affaires réglementaires, dans un communiqué.

"Il n'y a rien d'anticoncurrentiel dans le fait de fournir des services aux acheteurs et aux vendeurs de publicité, et il y a plus d'alternatives à nos services que jamais auparavant."

Cette dernière amende se compare à une pénalité record de 4,3 milliards d'euros infligée à Google en 2018, à 2,42 milliards d'euros en 2017 et à 1,49 milliard d'euros en 2019.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'amende serait modeste, marquant un changement dans l'approche de Teresa Ribera par rapport aux lourdes amendes dissuasives de son prédécesseur.

(1 dollar = 0,8542 euro)