Google s'engage à renforcer les mesures de protection de la vie privée dans le cadre de la vente des données de Spirit Airlines

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a accepté de mettre en place des mesures supplémentaires de protection de la vie privée concernant l'acquisition des données des employés de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd'hui disparue, a déclaré mardi un syndicat représentant ces employés.

Cet accord ouvre la voie, dès la semaine prochaine, à l’approbation de la transaction de 10 millions de dollars conclue par Google pour acquérir les données de Spirit afin d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Le syndicat a déclaré avoir obtenu un processus de pseudonymisation plus rigoureux que prévu initialement et que des données importantes concernant les salariés seraient exclues de la vente, notamment les informations relatives à la santé et aux dossiers médicaux.

Dans le cadre de la fermeture et de la liquidation des actifs de Spirit, Google a remporté en août une enchère portant sur des données issues d’e-mails, de feuilles de calcul et d’agendas, ainsi que sur des données relatives au marketing, à la productivité et aux opérations.

Spirit Airlines a cessé ses activités en mai.