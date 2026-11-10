Google s'engage à renforcer les mesures de protection de la vie privée dans le cadre de la vente des données de Spirit Airlines

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a accepté de mettre en place des mesures supplémentaires de protection de la vie privée concernant l'acquisition des données des employés de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd'hui disparue, a déclaré mardi un syndicat représentant ces employés.
Cet accord ouvre la voie, dès la semaine prochaine, à l’approbation de la transaction de 10 millions de dollars conclue par Google pour acquérir les données de Spirit afin d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Le syndicat a déclaré avoir obtenu un processus de pseudonymisation plus rigoureux que prévu initialement et que des données importantes concernant les salariés seraient exclues de la vente, notamment les informations relatives à la santé et aux dossiers médicaux.
Dans le cadre de la fermeture et de la liquidation des actifs de Spirit, Google a remporté en août une enchère portant sur des données issues d’e-mails, de feuilles de calcul et d’agendas, ainsi que sur des données relatives au marketing, à la productivité et aux opérations.
Spirit Airlines a cessé ses activités en mai.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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