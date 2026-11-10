Google s'engage à mettre en place des mesures supplémentaires de protection de la vie privée dans le cadre de la vente des données de Spirit Airlines

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a accepté de mettre en place des mesures supplémentaires de protection de la vie privée dans le cadre de l’acquisition des données des salariés de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd’hui disparue, a déclaré mardi un syndicat représentant les salariés.

Cet accord ouvre la voie, dès la semaine prochaine, à l’approbation de la transaction de 10 millions de dollars conclue par Google pour acquérir les données de Spirit afin d’entraîner des modèles d’IA. Le syndicat a déclaré avoir obtenu un processus de pseudonymisation plus rigoureux que prévu initialement et a précisé que des données importantes concernant les salariés seraient exclues de la vente, notamment les informations médicales et de santé.

Dans le cadre de la fermeture et de la liquidation des actifs de Spirit, Google a remporté en août une enchère portant sur des données issues d’e-mails, de feuilles de calcul et d’agendas, ainsi que sur des données relatives au marketing, à la productivité et aux opérations.

Spirit Airlines a cessé ses activités en mai. Un juge des faillites devrait désormais approuver l’accord la semaine prochaine.

L’Association of Flight Attendants-CWA a précisé que les données anonymisées seront également examinées par un agent de vérification indépendant choisi en concertation avec les syndicats, et qu’il est interdit à Google de tenter de réidentifier ces données; l’entreprise est tenue de les traiter dans un environnement sécurisé et de les considérer comme confidentielles.

Un groupe d’environ 120 législateurs a fait part de ses inquiétudes le mois dernier concernant cette vente de données. Le mois dernier, un médiateur chargé de la protection de la vie privée a recommandé à un juge des faillites américain d’approuver l’accord après avoir exclu les informations personnelles de 97 millions de clients de Spirit.

Les élus, menés par la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, et le député Steven Horsford, démocrate du Nevada, ont déclaré que la vente porterait sur 100 millions d’e-mails, 500 millions de messages Microsoft MSFT.O Teams et d’autres dossiers relatifs aux employés.

Spirit Airlines s’est dite satisfaite d’être parvenue à un accord avec les syndicats, tout en continuant à maximiser la valeur pour ses créanciers.

"Nous sommes reconnaissants de la collaboration de Google, du médiateur chargé de la protection de la vie privée des consommateurs, de nos syndicats et d’autres parties prenantes clés qui s’engagent de manière constructive à nos côtés dans le cadre de cette vente", a déclaré un porte-parole.

Google, qui n’a pas immédiatement réagi mardi, avait déclaré le mois dernier ne pas souhaiter acquérir de données à caractère personnel.

"Nous n’avons pas l’intention d’acheter des informations personnelles à Spirit. Ces informations seront soit totalement exclues, soit anonymisées par un tiers indépendant avant que Google ne reçoive la moindre donnée", avait déclaré Google le mois dernier.