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Google s'apprête à lancer deux versions de ses puces développées en interne, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur le titre, des détails et du contexte)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, Google, s'apprête à lancer deux nouvelles versions de ses unités de traitement tensoriel développées en interne, a rapporté lundi Bloomberg News.

L'action du géant de la recherche a progressé de plus de 2% en pré-ouverture. Depuis la dernière clôture, le titre a reculé de 9% depuis le début de l'année.

Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Les puces développées en interne par Google, autrefois réservées à un usage interne, se sont imposées comme des concurrentes des processeurs graphiques haut de gamme NVDA.O de Nvidia, qui dominent les charges de travail liées à l’IA à l’échelle mondiale.

Les variantes TPU 8tx et 8i Max ne sont pas de nouvelles puces, mais des versions reconfigurées conçues pour gérer les charges de travail demandées par les clients, a déclaré à Bloomberg News Amin Vahdat, responsable technologique de Google pour l’infrastructure d’IA.

Le 8tx est conçu pour les charges de travail sécurisées et confidentielles utilisées par les agences gouvernementales et les entreprises des secteurs réglementés, tandis que le 8i Max est destiné aux applications d’IA nécessitant de longues fenêtres contextuelles, précise le rapport.

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