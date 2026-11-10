Google renforce les garanties de confidentialité pour racheter les archives de Spirit Airlines

Google a accepté de renforcer la protection des données personnelles des anciens salariés de Spirit Airlines dans le cadre du rachat, pour 10 millions de dollars, des archives numériques de la compagnie aérienne américaine, qui a cessé ses activités en mai. L'accord obtenu par le syndicat AFA-CWA prévoit des procédures de désidentification plus strictes et l'exclusion de nombreuses informations sensibles, notamment les dossiers médicaux des employés. Cette transaction, destinée à fournir des données pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle de Google, reste soumise à l'approbation d'un juge américain des faillites, attendue la semaine prochaine

Google avait remporté en août une vente aux enchères portant sur des archives professionnelles comprenant des courriels, des feuilles de calcul, des calendriers et des informations liées aux activités commerciales et opérationnelles de Spirit Airlines. Selon les nouvelles dispositions, les données désidentifiées devront faire l'objet d'une vérification supplémentaire par un organisme indépendant choisi en concertation avec les syndicats. Google s'engage également à ne pas tenter de réidentifier les personnes concernées et à traiter les informations acquises dans un environnement sécurisé et confidentiel. Le groupe avait déjà assuré que les données personnelles seraient exclues ou anonymisées par un tiers indépendant avant leur transfert.

L'opération avait suscité des inquiétudes parmi les responsables politiques américains, notamment Elizabeth Warren et Steven Horsford, à la tête d'un groupe d'environ 120 parlementaires. Les archives potentiellement concernées comprendraient près de 100 millions de courriels et 500 millions de messages Microsoft Teams, soulevant des questions sur la confidentialité des communications professionnelles. Un médiateur spécialisé dans la protection de la vie privée avait précédemment recommandé d'autoriser la vente, à condition d'exclure les données personnelles des 97 millions de clients de Spirit Airlines. Les garanties supplémentaires obtenues pour les salariés pourraient désormais faciliter l'approbation judiciaire de cette acquisition, qui illustre l'intérêt croissant des développeurs d'IA pour les grandes bases de données professionnelles.