Google refuse de reconnaître les syndicats britanniques mais propose des négociations par l'intermédiaire d'un organisme de conciliation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google < GOOGL.O> a déclaré avoir rejeté une demande de reconnaissance volontaire formulée par deux syndicats britanniques, mais qu'il négocierait avec eux par l'intermédiaire d'un service de conciliation soutenu par l'État, retardant ainsi une éventuelle procédure légale qui pourrait imposer cette reconnaissance.

En vertu de la réglementation britannique, cette décision ouvre une période de 20 jours ouvrables, prolongeable d'un commun accord, pour mener des négociations sur la reconnaissance. Si les négociations échouent, les syndicats peuvent demander une reconnaissance légale par l'intermédiaire du Comité central d'arbitrage indépendant du pays.

Le syndicat des travailleurs des communications (CWU) et Unite ont déclaré au début du mois avoir adressé une lettre officielle à Google pour demander une reconnaissance volontaire, après qu’un vote organisé par les employés a montré un soutien à la syndicalisation au sein de DeepMind, l’unité d’IA de Google.

L'entreprise a confirmé la réception de cette lettre, qui lui donnait 10 jours, conformément à la réglementation britannique, pour répondre en acceptant la reconnaissance volontaire, en rejetant la demande ou en entamant des négociations.

"Nous avons rejeté la demande des syndicats visant à obtenir une reconnaissance volontaire pour négocier collectivement les salaires, les horaires et les congés, mais nous avons proposé de nous rencontrer par l’intermédiaire de l’ACAS, ce qui constitue la prochaine étape habituelle", a déclaré mercredi un porte-parole de Google par e-mail. "Nous continuons à attacher de l’importance au dialogue constructif et direct que nous entretenons avec nos employés pour créer un lieu de travail positif et performant."

La nouvelle législation britannique sur les droits du travail, entrée en vigueur le mois dernier, a simplifié le processus de reconnaissance des syndicats, en abaissant certains seuils et en réduisant les obstacles procéduraux pour les syndicats.

Google compte environ 7.000 employés au Royaume-Uni, y compris ceux de DeepMind.

À l'échelle mondiale, les grandes entreprises technologiques ont été accusées par des groupes de défense des droits des travailleurs de décourager la syndicalisation par des tactiques "antisyndicales", une caractérisation que ces entreprises rejettent, affirmant qu'elles privilégient le dialogue direct avec les travailleurs plutôt que la négociation collective formelle.