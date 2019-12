Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : rachète un premier studio pour Stadia Cercle Finance • 27/12/2019 à 10:08









(CercleFinance.com) - Google, 'vitrine' du groupe Alphabet, a fait l'acquisition cette semaine de son premier studio de développement de jeux vidéo, afin de renforcer son service de jeux, Stadia. Google s'est ainsi offert Typhoon Studios, un studio qui compte actuellement une trentaine de développeurs. Ce n'est pas (encore ?) un mastodonte du secteur : fondé en janvier 2017, Typhoon Studios n'est pour l'instant connu que pour Journey to the Savage Planet, un jeu qui sortira fin janvier. Cette opération devrait néanmoins permettre à Google d'alimenter Stadia en jeux exclusifs.

