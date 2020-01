Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : proposera d'autres moteurs de recherche sur Android Cercle Finance • 10/01/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Google n'avait pas le choix : pour respecter les lois européennes, le géant américain devait proposer d'autres moteurs de recherche pour les utilisateurs de son système d'exploitation mobile, Android. La principale filiale du groupe Alphabet a dévoilé les 'heureux élus'. Il s'agit, pour la France, de Qwant, de DuckDuckGo et d'Info.com. Ainsi, dès cette année, lors de la configuration d'un nouveau smartphone, les utilisateurs pourront choisir un autre moteur que le classique Google. La liste des services alternatifs proposés sera renouvelée régulièrement. Google a en effet mis en place un système d''enchères', par périodes, pour déterminer pour chaque pays la liste des moteurs proposés aux utilisateurs Android.

