Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : prend une participation dans un opérateur en Inde Cercle Finance • 15/07/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Google, filiale du groupe Alphabet, a pris une participation de 7,7% dans l'opérateur de télécommunications indien Jio Platforms. Google et Jio Platforms ont également conclu un accord commercial pour développer conjointement un smartphone d'entrée de gamme équipé du système d'exploitation Android et du Play Store. Rappelons que Google avait annoncé lundi son intention d'investir au moins 10 milliards de dollars en Inde au cours des cinq à sept prochaines années.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.21%