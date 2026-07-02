Google perd son combat contre une amende record de 4,1 milliards d'euros infligée par l'UE pour violation des règles de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Foo Yun Chee et Sudip Kar-Gupta

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a perdu jeudi son combat contre une amende record infligée il y a huit ans par les autorités européennes de la concurrence pour avoir utilisé son système d’exploitation mobile Android afin d’empêcher l’accès de ses concurrents au marché. Cette décision de justice devrait renforcer la répression européenne à l’encontre des géants de la technologie.

La Commission européenne avait initialement infligé une amende de 4,34 milliards d’euros à Google en 2018 pour ses accords qui obligeaient les fabricants de téléphones à préinstaller Google Search, le navigateur Chrome et la boutique d’applications Google Play sur leurs appareils Android et les empêchaient d’utiliser des systèmes Android concurrents.

Une juridiction inférieure avait ensuite ramené le montant de l’amende à 4,1 milliards d’euros en 2022, après que le moteur de recherche le plus populaire au monde eut contesté la sanction de l’UE. Google avait alors formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, située à Luxembourg, la plus haute juridiction européenne.

La Cour a donné raison à l’autorité de la concurrence de l’UE.

«Le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal est rejeté, confirmant ainsi la sanction infligée pour l’abus de position dominante de Google Search dans le cadre du système d’exploitation Android», ont déclaré les juges.

Un porte-parole de Google a déclaré que l’arrêt ne tenait pas compte des investissements réalisés par l’entreprise pour garantir qu’Android reste ouvert, interopérable et gratuit.

« Quoi qu’il en soit, nous avons adapté nos accords pour nous conformer à la décision initiale dès 2018 et nous continuons à mettre l’accent sur l’innovation et l’ouverture pour nos utilisateurs, nos partenaires et nos développeurs », a déclaré Google.

Au cours des dernières décennies, Google s’est vu infliger près de 11 milliards d’euros d’amendes par l’UE pour diverses infractions au droit de la concurrence.

L’entreprise risque de se voir infliger d’autres amendes dans un avenir proche pour avoir prétendument favorisé ses propres services et produits dans les résultats de recherche et pour des pratiques liées à sa boutique d’applications, deux pratiques relevant de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

L'affaire porte le numéro C-738/22 P: Google et Alphabet contre la Commission.