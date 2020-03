Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : pas de poisson d'avril à cause du COVID-19 Cercle Finance • 30/03/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Les responsables marketing de Google, filiale du groupe Alphabet, ont annoncé ce week-end en interne l'annulation des blagues en préparation pour le 1er avril, 'par respect pour ceux qui luttent contre le COVID-19'. Ces blagues du 1er avril constituent une 'tradition' chez le géant des nouvelles technologies. Par le passé, Google avait ainsi pu 'annoncer', le premier jour d'avril, Tulip, un service permettant de communiquer avec les plantes, ou encore une application mobile en mesure de nettoyer les écrans des smartphones.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -4.53%