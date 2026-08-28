Google modifie sa politique en matière de spam dans l'UE pour éviter une amende pour violation des règles de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a annoncé vendredi avoir modifié sa politique en matière de spam en Europe afin de répondre aux préoccupations de l'UE qui auraient pu entraîner une amende pour violation des règles de la concurrence.

Le géant américain de la technologie s’est retrouvé dans le collimateur des régulateurs européens après que des éditeurs se sont plaints de sa politique relative à l’abus de réputation des sites.

Cette politique vise la pratique consistant à publier des pages tierces sur un site dans le but de manipuler les classements de recherche en tirant parti des signaux de classement du site hôte, communément appelée "SEO parasite".

L’UE a déclaré que sa surveillance avait montré que la politique de Google en matière de spam pénalisait les sites d’information et d’autres éditeurs, ainsi que leurs contenus, dans les résultats de recherche Google, lorsque ces sites incluaient du contenu provenant de partenaires commerciaux.

Google a déclaré qu’à compter du 30 août, toute mesure manuelle prise pour rétrograder des sites ne s’appliquerait plus aux utilisateurs des 27 pays de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein (de l’Espace économique européen).

La politique ne changera pas en dehors de l’Espace économique européen, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes suscitées par cette politique avaient conduit la Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, à ouvrir une enquête au titre de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui vise à limiter le pouvoir des géants de la tech.

Les infractions à la DMA peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre ⁠10% ​de leur chiffre d’affaires annuel mondial.