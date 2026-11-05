Google, Meta et TikTok intentent une action en justice pour bloquer la loi californienne sur les réseaux sociaux destinée aux jeunes

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* La loi interdit les recommandations personnalisées et la diffusion de vidéos en lecture automatique

* La Californie s'inquiète de l'utilisation compulsive par les enfants de moins de 16 ans

* Google, Meta et TikTok affirment que la loi viole le Premier amendement

* Le procureur général de Californie n'a pas souhaité faire de commentaire

par Jonathan Stempel

Google GOOGL.O , Meta Platforms

META.O et TikTok ont intenté un procès contre la Californie afin de bloquer l'application d'une nouvelle loi de l'État visant à limiter le risque de dépendance des enfants de moins de 16 ans aux plateformes en ligne.

Cette loi, connue sous le nom d’Assembly Bill 1709, interdit à ces plateformes de proposer aux mineurs des « fonctionnalités psychologiquement exploitantes » susceptibles d’entraîner une utilisation compulsive, telles que la fourniture de recommandations personnalisées et l’envoi de vidéos via des fonctions de lecture automatique. Elle impose également la suppression des comptes d’enfants *comportant* ces fonctionnalités.

Dans des actions en justice distinctes intentées mercredi, Google, Meta et TikTok ont déclaré que la loi les contraignait à tort à se conformer aux modalités préférées par l’État pour présenter du contenu aux enfants, et qu’elle substituait le jugement de l’État à celui des parents. Ils ont affirmé que la loi violait les garanties de liberté d’expression du Premier amendement de la Constitution américaine, ainsi que l’article 230 de la loi fédérale sur la décence dans les communications (Communications Decency Act), qui protège largement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant le contenu publié par les utilisateurs.

“L’État ne peut, conformément au premier amendement, passer outre les choix éditoriaux de Meta concernant la manière de sélectionner et d’afficher … des milliards de publications provenant de tiers”, a déclaré la société mère de Facebook et d’Instagram dans sa plainte. Google, propriétaire de YouTube et filiale d’Alphabet, ainsi que TikTok, filiale de la société chinoise ByteDance, ont avancé des arguments similaires.

Le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, chargé de faire respecter les lois de l’État et seul défendeur dans cette affaire, n’a pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires.

Le gouverneur Gavin Newsom a signé la loi le 10 septembre. Il a déclaré que la sécurité des enfants devait être au cœur de tout débat sur la technologie, et que la Californie “ne resterait pas les bras croisés alors que des technologies non réglementées mettent nos enfants en danger”.

DES MILLIERS DE POURSUITES JUDICIAIRES INVOQUENT LA DÉPENDANCE

Certains détracteurs ont accusé la Californie d’aller trop loin en restreignant l’accès des enfants à Internet. L’Electronic Frontier Foundation, une association à but non lucratif de défense des droits numériques, a qualifié cette loi de “véritable cauchemar en matière de vie privée et de liberté d’expression”.

De nombreux États américains réglementent l’accès des enfants aux réseaux sociaux. Des pays du monde entier ont mis en place des restrictions similaires, notamment une interdiction en Australie concernant l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants de moins de 16 ans.

En août, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars et de limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’accords conclus avec la quasi-totalité des États américains, qui l’accusaient d’avoir enfreint les lois sur la vie privée et la protection des consommateurs.

Google a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de San José, en Californie. Meta a intenté une action en justice à San Francisco, et TikTok à Los Angeles.

Ces entreprises, ainsi que Snap SNAP.N , la société mère de Snapchat, font toujours face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités gouvernementales, qui leur reprochent d’avoir cherché à rendre les enfants dépendants et d’avoir provoqué une crise de santé mentale ayant entraîné des troubles tels que l’anxiété, la dépression et le suicide.