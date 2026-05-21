Google, Meta et TikTok font l'objet de plaintes de consommateurs européens concernant leur gestion des escroqueries financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Google, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et TikTok ont fait l'objet jeudi de plaintes déposées par des associations de consommateurs de l'UE, qui leur reprochent de ne pas protéger les utilisateurs contre les escroqueries financières sur leurs plateformes.

Cette initiative met en évidence la pression croissante exercée à l'échelle mondiale sur les géants de la technologie pour qu'ils prennent davantage de mesures afin de lutter contre les effets négatifs des réseaux sociaux, en particulier pour les enfants et les utilisateurs vulnérables.

Les plaintes, déposées par l'Organisation européenne des consommateurs (BEUC) et 29 de ses membres dans 27 pays européens, ont été transmises à la Commission européenne et aux régulateurs nationaux en vertu de la loi sur les services numériques, qui exige des grandes plateformes en ligne qu'elles s'engagent davantage dans la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables.

“Meta, TikTok et Google non seulement ne suppriment pas de manière proactive les publicités frauduleuses, mais ne font pas grand-chose lorsqu’ils sont informés de ces escroqueries,” a déclaré Agustín Reyna, directeur général du BEUC, dans un communiqué.

“Si elles ne parviennent pas à lutter contre les escroqueries financières qui circulent sur leurs plateformes, les fraudeurs continueront de toucher quotidiennement des millions de consommateurs européens, exposant ces derniers au risque de perdre des centaines, voire des milliers d’euros,” a-t-il ajouté.

Les entreprises n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail.

Les associations de consommateurs ont indiqué avoir signalé près de 900 publicités soupçonnées d’enfreindre la législation européenne entre décembre dernier et mars de cette année, mais les plateformes n’ont supprimé que 27 % de ces publicités et 52 % des signalements ont été rejetés ou ignorés.

Les associations ont exhorté les régulateurs à vérifier si les entreprises respectaient les règles et à infliger des amendes en cas d’infraction.

Les amendes prévues par la DSA peuvent atteindre jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.