Google met en garde contre une baisse de qualité alors qu'il remanie ses résultats de recherche en Europe pour éviter des amendes de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Foo Yun Chee

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a annoncé mardi avoir apporté des modifications à ses résultats de recherche en ligne en Europe afin de satisfaire les autorités de la concurrence de l'Union européenne, une mesure qui, selon elle, va nuire à l'expérience utilisateur et faire grimper les coûts pour les entreprises européennes.

Ces modifications marquent la plus forte baisse de qualité de service jamais enregistrée par le moteur de recherche le plus populaire au monde au cours de ses 29 ans d’existence, a déclaré un responsable de Google à Reuters.

Google a déclaré que l’UE avait présenté ces modifications comme un moyen d’uniformiser les règles du jeu pour les entreprises souhaitant faire de la publicité. Cependant, Google estime qu’en réalité, ces changements favorisent les sites de comparaison de prix, également appelés services de recherche verticaux (VSS), liés à des secteurs tels que l’hôtellerie, le transport aérien et la restauration, comme Expedia ou Booking.com. Ces sites bénéficient d’une meilleure visibilité dans les résultats de recherche par rapport aux entreprises de ces secteurs qui ne sont répertoriées qu’avec un simple lien vers leur site web, leurs numéros de téléphone et leur adresse.

Le géant américain de la technologie s’est vu infliger en juillet une amende de 460 millions d’euros (534 millions de dollars) pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de recherche concernant le shopping, l’hôtellerie, les transports et le sport, en violation de la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui vise à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

La Commission européenne lui a accordé un délai de 60 jours pour se conformer à la DMA, sous peine de se voir infliger des astreintes pouvant atteindre 5 % de son chiffre d'affaires mondial total.

Les résultats de recherche remaniés mettront en avant un moteur de recherche spécialisé en haut de la page, suivi de deux autres avec moins de détails, tandis qu’un carrousel présentant, par exemple, des hôtels, des compagnies aériennes et des restaurants s’affichera en dessous, sans les informations clés telles que les prix en temps réel. Le classement sera déterminé par l’algorithme de Google.

“Pour nous conformer aux exigences de la DMA, nous apportons des changements importants à notre service de recherche en Europe”, a déclaré Nick Fox, vice-président senior de Google chargé de la connaissance et de l'information, dans un communiqué adressé à Reuters.

“Ces changements nuisent à l’expérience utilisateur des Européens: ils favorisent les intermédiaires en ligne au détriment des entreprises locales et suppriment des fonctionnalités utiles dont les utilisateurs dépendent au quotidien. Les utilisateurs hors de l’UE ne seront pas concernés par ces changements”, a-t-il ajouté.

Google a indiqué que les modifications apportées précédemment pour se conformer à la DMA avaient entraîné une baisse de 30 % du trafic de réservations directes et gratuites vers les entreprises européennes, et que les dernières modifications devraient les affecter.

L’entreprise a précisé avoir testé ces modifications auprès de millions d’utilisateurs en Europe, qui ont manifesté un fort mécontentement, car ils doivent désormais retaper leurs requêtes pour trouver ce qu’ils cherchent.

Google a accumulé un total de 10,38 milliards d’euros d’amendes de la concurrence infligées par l’UE sur près de deux décennies.

Ces amendes infligées par l’UE ont suscité les critiques du président américain Donald Trump , qui a menacé de lancer une enquête sur le “pillage” des entreprises américaines par l’Union européenne.

(1 dollar = 0,8611 euro)