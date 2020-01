Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : met à l'honneur l'IA en matière de dépistage Cercle Finance • 02/01/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - Selon les résultats d'une étude publiée par les équipes de Google, l'intelligence artificielle pourrait améliorer la précision du dépistage du cancer du sein. L'équipe Google a en effet déclaré avoir fourni des preuves de la capacité de l'IA à surpasser les yeux humains dans une étude indépendante réunissant six radiologues. Cette dernière, dont les résultats sont publiés dans 'Nature' aujourd'hui, a montré une réduction des faux positifs et des faux négatifs. Elle a concerné 25.856 mammographies au Royaume-Uni et 3.097 aux États-Unis. Cette évaluation robuste ouvre la voie à des essais cliniques pour améliorer la précision et l'efficacité du dépistage du cancer du sein, ont indiqué les chercheurs de Google.

Valeurs associées ALPHAB RG-C-NV NASDAQ +1.08%