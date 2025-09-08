Google Meet en panne pour environ 16 000 utilisateurs, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des chiffres au paragraphe 2, ajout de la réponse de Google au paragraphe 3)

Google Meet, le service d'Alphabet

GOOGL.O , a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis lundi, selon le site web Downdetector.com.

Le service de vidéocommunication était indisponible pour près de 16 000 utilisateurs à 13 h 57 (heure de l'Est), selon le site, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état de plusieurs sources.

Google a indiqué que les clients concernés rencontrent des chargements d'interface utilisateur lents et ne peuvent pas participer à des sessions de rencontre. Son équipe d'ingénieurs continue d'étudier le problème.