Google Maps affichera « Lake America » aux États-Unis, et non « Lake Ontario »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google Maps a remplacé le nom « Lac Ontario » par « Lac America » pour les utilisateurs américains, afin de refléter le décret présidentiel de Donald Trump visant à renommer le lac, selon un communiqué de Google.

Trump a annoncé jeudi qu’il changeait le nom du plus petit des cinq Grands Lacs, dans le cadre d’un conflit commercial croissant avec le Canada qui a conduit les deux pays à imposer des droits de douane réciproques sur des milliards de dollars de marchandises.

Le décret du président concerne le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS), qui définit les normes applicables aux cartes officielles américaines. Il n’a aucune incidence sur les conventions de dénomination canadiennes ni sur la manière dont le reste du monde désigne ce lac.

« Étant donné que nous mettons à jour Google Maps pour refléter les changements de nom issus des sources officielles gouvernementales, à savoir le GNIS pour les États-Unis, les utilisateurs de Maps aux États-Unis verront “Lake America”, ceux au Canada continueront de voir “Lake Ontario”, et ceux situés en dehors des États-Unis et du Canada verront les deux noms », a déclaré Google dans un article de blog publié samedi.

La Maison Blanche, le bureau de Mark Carney et celui de Doug Ford n’ont pas immédiatement commenté dimanche la décision de Google.

Google Maps avait procédé à un changement similaire l'année dernière concernant le golfe du Mexique, en le rebaptisant « golfe d’Amérique » à la suite du décret signé par Trump dès son premier jour au pouvoir pour renommer cette étendue d’eau.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a immédiatement rejeté jeudi ce changement de nom du lac. La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, dont l’État partage une longue frontière avec le Canada, a déclaré que « New York ne l’appellera pas ainsi », tandis que Phil Scott, le gouverneur républicain du Vermont voisin, a qualifié la décision de Trump de « mesquine et décevante » sur les réseaux sociaux.

Samedi, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a dévoilé un grand panneau au bord du lac sur lequel on peut lire, en anglais et en français: « Lac Ontario: aujourd’hui et pour toujours ».

« Le président Trump peut l’appeler comme il veut, mais je peux vous dire que le reste du monde l’appellera toujours le lac Ontario », a déclaré M. Ford.