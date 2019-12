Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : les fondateurs quittent la direction d'Alphabet Cercle Finance • 04/12/2019 à 12:47









(CercleFinance.com) - Larry Page et Sergey Brin ont annoncé qu'ils se retiraient officiellement de la direction d'Alphabet, la maison-mère de Google, dont ils sont les fondateurs. Sundar Pichai prend ainsi les commandes du géant américain, cumulant les rôles de CEO de Google (son poste actuel) et d'Alphabet. Il avait rejoint Google en 2004. Larry Page et Sergey Brin ne disparaîtront pas pour autant totalement du paysage : ils prévoient de rester membres du Board.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +1.88%