Google lance deux nouveaux TPU de 8e génération

Google annonce l'élargissement de sa gamme de TPU (Tensor Processing Unit, ou unité de traitement tensoriel) de 8e génération avec les nouveaux TPU 8tx, conçus pour l'inférence sécurisée et confidentielle, et TPU 8i Max, adaptés aux fenêtres de contexte de très grande taille.

Ces systèmes permettent de gérer des charges de travail complexes reposant sur des agents d'intelligence artificielle, grâce à des équipements spécialisés répondant aux besoins de sécurité, de densité de calcul et de raisonnement, précise la filiale d'Alphabet.

Optimisé pour une inférence sécurisée et confidentielle, le TPU 8tx est conçu pour les entreprises soumises à des réglementations strictes et les gouvernements qui utilisent des modèles de pointe ou propriétaires, ainsi que des agents autonomes, pour traiter leurs données les plus sensibles.

De son côté, le TPU 8i Max offre une puissance de calcul, une capacité de mémoire SRAM et une bande passante HBM deux fois supérieures à celles du TPU 8i, afin que les processeurs disposent en permanence des données essentielles et que les charges de travail importantes ne soient pas interrompues.

De plus, comme le TPU 8i Max permet d'intégrer deux fois plus de silicium dans l'espace occupé par un rack existant, les centres de données peuvent déployer une puissance de calcul nettement supérieure par unité de surface et par watt.

Bien qu'ils puissent prendre en charge différents types de charges de travail, les quatre systèmes TPU de 8e génération (8t, 8i, 8tx et 8i Max) offrent aux clients un accélérateur spécialement conçu pour chaque étape du cycle de vie d'un agent d'intelligence artificielle.

Le TPU 8t est destiné à l'entraînement à grande échelle, le TPU 8i au raisonnement à faible latence, le TPU 8tx au calcul confidentiel et le TPU 8i Max aux fenêtres de contexte de très grande taille et à une densité de calcul maximale par rack, résume Google.