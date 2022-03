Google, La Poste et McDonald’s sont les marques les plus populaires en France

(AOF) - Google, La Poste et McDonald’s dominent le classement des marques les plus populaires en France avec des scores supérieurs à 9 sur 10. Tels sont les enseignements du classement Brand Finance BrandBeta France au titre de 2021. En parallèle, Burger King est la marque qui progresse le plus en popularité, avec un score BrandBeta en hausse de 5,19%, sa familiarité comme sa pertinence ayant bondi par rapport à l’année dernière. Pour sa part, EDF est la marque la plus connue (familiarité à 92,7%) suivie de McDonald’s et La Poste.

De plus, Google est la marque la plus pertinente (94,2%) devant Air France et Michelin.

Au final, l'Alimentaire reste la catégorie la plus représentée, devant la Distribution. Nestlé domine cette catégorie avec 71% des Français déclarant consommer les produits de la marque.