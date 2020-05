Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : la bêta d'Android 11 repoussée d'un mois Cercle Finance • 08/05/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Prévue initialement pour les jours à venir, la sortie de la bêta publique d'Android 11, le système d'exploitation mobile de Google, a été repoussée au 3 juin. Son lancement sera accompagné d'un événement dédié aux développeurs, nommé #Android11 : the Beta Launch Show. Au départ, la bêta devait sortir au moment de la conférence annuelle des développeurs de la filiale d'Alphabet, laquelle a été annulée en raison du coronavirus. La version finale sera disponible durant le troisième trimestre 2020.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ 0.00%