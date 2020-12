Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : l'UE autorise l'acquisition de Fitbit Cercle Finance • 18/12/2020 à 16:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Fitbit par Google sous réserve du respect de certaines conditions. Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'un ensemble d'engagements proposés par Google. La décision d'aujourd'hui fait suite à une enquête approfondie sur l'opération proposée, qui combine les activités complémentaires de Google et de Fitbit. Pour répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence, Google a proposé un ensemble d'engagements. La durée des engagements est de dix ans. ' En raison de la position bien ancrée de Google sur le marché de la publicité en ligne, la Commission peut décider de prolonger la durée de l'engagement relatif aux publicités de dix ans supplémentaires au maximum, après avoir justifié la nécessité d'une telle prolongation '.

