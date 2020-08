Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : l'UE a ouvert une enquête sur le rachat de Fitbit Cercle Finance • 04/08/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition de Fitbit par Google au regard du règlement de l'UE sur les concentrations. La Commission s'inquiète de l'incidence de l'opération sur la fourniture de services de publicité en ligne liée aux recherches ou affichée (la vente d'espace publicitaire sur, respectivement, la page de résultat d'un moteur de recherche sur l'internet ou d'autres pages de l'internet), ainsi que sur la fourniture de services de 'technologies de la publicité'. ' Elle craint que l'opération proposée ne renforce encore la position de Google sur les marchés de la publicité en ligne, en accroissant le volume de données déjà important que Google pourrait utiliser pour personnaliser les publicités qu'elle propose ou qu'elle affiche '. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Notre enquête vise à garantir qu'à l'issue de l'opération, la maîtrise de Google sur les données collectées au moyen de dispositifs portables ne faussera pas la concurrence.'

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.51%