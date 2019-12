Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : l'Autorité inflige une sanction de 150 ME Cercle Finance • 20/12/2019 à 11:07









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence annonce avoir infligé une sanction de 150 millions d'euros à Google. Elle demande également à Google de clarifier la rédaction des règles de fonctionnement de Google Ads, ainsi que la procédure de suspension des comptes. ' Google a abusé de la position dominante qu'elle détient sur le marché de la publicité liée aux recherches, en adoptant des règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads opaques et difficilement compréhensibles et en les appliquant de manière inéquitable et aléatoire ' a indiqué l'Autorité de la concurrence.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.34%