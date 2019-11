Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : l'app Stadia est disponible sur le Play Store Cercle Finance • 11/11/2019 à 18:17









(CercleFinance.com) - Alors que le service Stadia ne sera disponible que le 19 novembre, l'application est désormais disponible sur le Google Play Store, la boutique d'application de l'environnement Android du géant américain. Rappelons que Google Stadia est le nouveau service de jeu en ligne made in Google. Il permet d'accéder à un catalogue de jeux sans avoir besoin d'une console ou d'un PC puissant, via la technologie du streaming. Stadia sera donc disponible le 19 novembre dans 14 pays, dont la France. L'abonnement est proposé à 9,99 euros par mois.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.82%