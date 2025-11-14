Google investira 40 milliards de dollars au Texas jusqu'en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source dans le titre et les paragraphes 1 et 3)

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, a déclaré vendredi qu'elle investirait 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas jusqu'en 2027, alors que l'entreprise accélère ses efforts pour accroître sa capacité à soutenir ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Les géants de la technologie, dont Alphabet, Microsoft

MSFT.O et Meta Platforms META.O , ont investi des sommes sans précédent dans les infrastructures afin de garantir la puissance de calcul et la capacité énergétique nécessaires pour soutenir l'essor de l'intelligence artificielle.

L'un des centres de données sera situé dans le comté d'Armstrong, dans le panhandle du Texas, et les deux autres dans le comté d'Haskell, une région de l'ouest du Texas près d'Abilene, a indiqué Google dans un communiqué.