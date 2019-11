Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google : intègre un antispam à son application Messages Cercle Finance • 29/11/2019 à 15:34









(CercleFinance.com) - En cours de déploiement, la dernière version de l'application SMS Google Messages, disponible pour les smartphones Android, intègre désormais une fonctionnalité antiphishing, baptisée 'SMS Verified', selon des informations glanées par le site spécialisé 9to5Google. L'idée ? Empêcher les utilisateurs de cliquer sur des liens dangereux, envoyés par SMS et usurpant l'identité d'entreprises ou de banques afin de voler des données personnelles. Ainsi, quand l'identité d'une entreprise sera contrôlée, un badge 'Vérifié' apparaîtra sur l'écran. Selon des données publiées à la rentrée par Webroot, les tentatives d'hameçonnage ont augmenté de 400% entre janvier et juillet 2019. Et ce par tous les canaux, SMS compris.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.27%