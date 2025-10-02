Google et NBCUniversal parviennent à un accord pour éviter le black-out du contenu de YouTube

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 3-4, le contexte)

Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , ont conclu un accord pluriannuel pour que des émissions de NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" soient diffusées sur YouTube TV, mettant ainsi un terme à des négociations difficiles.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, diffusera l'ensemble du portefeuille de chaînes de NBCUniversal, telles que NBC et CNBC , selon un communiqué des deux sociétés publié jeudi.

Le service d'abonnement de Google, qui s'apparente au câble, pourra également proposer le service de streaming Peacock de NBCUniversal à ses 10 millions d'abonnés, dans le cadre d'une formule d'abonnement séparée connue sous le nom de YouTube Primetime Channels.

L'accord comprend une extension de plusieurs années de la disponibilité de Peacock sur les plateformes Android de Google, y compris Google Play et Google TV.

Selon la société d'analyse Nielsen, YouTube représente aujourd'hui la plus grande part de l'audience télévisuelle aux États-Unis, devant son rival Netflix NFLX.O et les sociétés de médias traditionnelles telles que Disney DIS.N .

La domination croissante de la plateforme de partage de vidéos met en évidence l'évolution du statu quo dans le paysage télévisuel américain.

Les négociations avec NBCUniversal avaient achoppé plus tôt concernant les tarifs que YouTube TV paierait pour diffuser ses émissions.

Les deux sociétés ont convenu d'une prolongation de contrat à court terme mercredi, évitant ainsi un black-out et garantissant aux abonnés de YouTube TV l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que les négociations se poursuivent.

YouTube TV se classe parmi les quatre plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, et les poches profondes d'Alphabet ont récemment permis à la plateforme vidéo de faire pression sur Paramount Skydance PSKY.O et Fox Corp FOXA.O dans les négociations sur la distribution, selon les entreprises de médias et les analystes.