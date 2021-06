Google : enquête européenne sur un possible comportement anticoncurrentiel dans la pub en ligne

AOF - EN SAVOIR PLUS

Elle examinera aussi les restrictions imposées par Google en ce qui concerne la capacité de tiers d'accéder aux données relatives à l'identité ou au comportement des utilisateurs, données qui sont disponibles pour les propres services d'intermédiation publicitaire de Google et son projet d'interdire le placement de "cookies" tiers sur Chrome.

L'enquête de Bruxelles sera axée sur l'affichage publicitaire, domaine dans lequel Google propose plusieurs services, tant aux annonceurs qu'aux éditeurs. Dans le cadre de son enquête approfondie, la Commission examinera en particulier l'obligation de recourir aux services Display & Video 360 et/ou Google Ads de Google pour acheter des affichages publicitaires en ligne sur YouTube; l'obligation d'utiliser Google Ad Manager pour offrir des affichages publicitaires en ligne sur YouTube; l'avantage apparent conféré à Ad Exchange (AdX) de Google par DV360 et/ou Google Ads, ainsi que l'avantage potentiel conféré à DV360 et/ou à Google Ads par AdX. Cette dernière est une plateforme automatisée de vente et d'achat d'espaces publicitaires sur Internet.

" Des conditions de concurrence équitables sont essentielles pour chaque acteur de la chaîne. Une concurrence équitable est importante - à fois pour permettre aux annonceurs d'atteindre les consommateurs sur les sites des éditeurs et pour permettre aux éditeurs de vendre des espaces aux annonceurs - afin de générer des revenus et de financer les contenus " a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

L'enquête formelle permettra notamment d'examiner si Google fausse la concurrence en limitant l'accès de tiers aux données des utilisateurs à des fins publicitaires sur des sites web et des applications, tout en réservant ces données pour son propre usage.

(AOF) - La Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Google avait enfreint les règles de l'UE en matière de concurrence en favorisant ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne au sein de la chaîne de fourniture «ad tech», au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.