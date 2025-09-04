 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Google doit payer 425 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée, selon le jury
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 00:39

Un jury fédéral a déterminé mercredi que Google GOOGL.O devait payer 425 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif qui l'accusait de continuer à collecter des données sur des millions d'utilisateurs qui avaient désactivé une fonction de suivi dans leur compte Google, a déclaré un porte-parole de l'avocat des plaignants.

ALPHABET-A
230,6600 USD NASDAQ +9,14%
