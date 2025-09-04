Google doit payer 425 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée, selon le jury

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un jury fédéral a déterminé mercredi que Google GOOGL.O devait payer 425 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif qui l'accusait de continuer à collecter des données sur des millions d'utilisateurs qui avaient désactivé une fonction de suivi dans leur compte Google, a déclaré un porte-parole de l'avocat des plaignants.